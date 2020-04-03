Около 1 тыс. малоимущих семей в Ингушетии получат продуктовые наборы в период пандемии

МАГАС, 3 апреля. /ТАСС/. Ассоциация благотворительных фондов Ингушетии намерена обеспечить необходимыми продуктовыми наборами и бытовой химией до 1 тыс. малоимущих и многодетных семей, а также семьи врачей, которые сейчас борются с распространением коронавируса, сообщили ТАСС в ассоциации.

"Уже собрано около 1,6 млн рублей, но сбор мы останавливать не будем, пока не пойдет на спад пандемия. Пока планируем оказать помощь для 1 тыс. малоимущих и многодетных семей, которые в период пандемии потеряли возможность зарабатывать из-за самоизоляции. Также помощь будет оказана и семьям врачей, которые сейчас почти сутками находятся на работе и не могут нормально заботиться о своих семьях", - сказали в ассоциации.

Также учредители ассоциации передали 200 тыс. рублей медикам для закупки средств защиты: масок, костюмов, перчаток.

"В каждом населенном пункте для развоза поадресно помощи у нас выделен один человек, который соблюдает все меры безопасности: использует маску, перчатки и специальный защитный костюм. В наши продуктовые наборы входят продукты первой необходимости: сахар, финики, мешок картошки, лука, подсолнечное масло, фасоль, рис, гречка, макароны, ящик печенья, чай, бытовая химия, порошок, мыло и шампунь", - сказал собеседник агентства.