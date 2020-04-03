В Костромской области подтвержден первый случай смерти из-за коронавируса

КОСТРОМА, 3 апреля. /ТАСС/. Первый случай смерти из-за заражения коронавирусом подтвержден в Костромской области. Об этом сообщила журналистам заместитель губернатора региона Ольга Еремина.

Речь идет о 70-летней женщине, которая умерла 2 апреля.

"Подтверждено наличие коронавирусной инфекции. Обоснование этому из Москвы пришло. Причина смерти установлена: хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы, двухстороннее воспаление легких, коронавирусная инфекция", - сказала она.

Женщина была госпитализирована 30 марта. Она находилась на искусственной вентиляции легких. По словам Ереминой, осложнения, вызванные хроническими заболеваниями, утяжелили течение болезни.

В Костромской области коронавирусная инфекция выявлена у двух подростков, они госпитализированы, их состояние удовлетворительное.