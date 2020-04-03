{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Костромской области подтвержден первый случай смерти из-за коронавируса

Речь идет о 70-летней женщине, которая умерла 2 апреля

КОСТРОМА, 3 апреля. /ТАСС/. Первый случай смерти из-за заражения коронавирусом подтвержден в Костромской области. Об этом сообщила журналистам заместитель губернатора региона Ольга Еремина.

Речь идет о 70-летней женщине, которая умерла 2 апреля.

"Подтверждено наличие коронавирусной инфекции. Обоснование этому из Москвы пришло. Причина смерти установлена: хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы, двухстороннее воспаление легких, коронавирусная инфекция", - сказала она.

Женщина была госпитализирована 30 марта. Она находилась на искусственной вентиляции легких. По словам Ереминой, осложнения, вызванные хроническими заболеваниями, утяжелили течение болезни.

В Костромской области коронавирусная инфекция выявлена у двух подростков, они госпитализированы, их состояние удовлетворительное.

Теги
РоссияКостромская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Ограничительные меры из-за коронавируса продлил каждый третий регион России
Обязательные ограничения не установлены в Ненецком автономном округе, Орловской, Тульской, Тверской и Ярославской областях
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС