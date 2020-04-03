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Пандемия коронавируса нового типа

Васильев: административные границы Дагестана из-за коронавируса закрывать не планируется

По словам главы региона, при этом контроль за приезжающими усилили

МАХАЧКАЛА, 3 апреля. /ТАСС/. Административные границы республики Дагестан не планируется закрывать из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, однако контроль за приезжающими усилен, сообщил глава республики Владимир Васильев в пятницу в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1".

Власти Дагестана с 1 апреля ввели режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Соответствующий указ подписал Владимир Васильев 31 марта.

"Сейчас наступило понимание, вот у нас точно, - мы не должны сейчас огораживаться, мы не должны закрывать Дагестан как некоторые субъекты пытаются это сделать. Мы должны защитить дагестанцев от тех, кто представляет опасность сегодня. Допустим, вчера 1 050 [человек] прилетело из Москвы, в основном все дагестанцы. Кто-то из Европы, в основном все через Москву. До этого прилетали до 2 тыс. [человек], сейчас [поток] сокращается. И сейчас самая главная задача, чтобы мы этих людей взяли на контроль", - сказал Васильев.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, в Дагестане 25 заразившихся новой коронавирусной инфекцией, за последние сутки новых случаев заражения коронавирусом в регионе не выявлено. За период обследования предварительно новый коронавирус диагностирован у 41 человека, в том числе у четырех человек старше 65 лет. Всего за период мониторинга обследован на новый коронавирус 1 961 человек. На карантине находятся 966 человек, сообщили в ведомстве.

Теги
Васильев, Владимир АбдуалиевичРоссияСеверный КавказСКФОДагестанПандемия коронавируса нового типа
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