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Сроки документов находящихся за границей россиян продлят при необходимости

В оперативном штабе также сообщили о выделении правительством МИД 500 млн рублей на организацию пребывания россиян за границей

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Сроки документов россиян, находящихся за границей, будут продлены в случае необходимости. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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"При необходимости нашим гражданам будут продлены сроки действия документов, на основании которых они находятся за рубежом", - сказали в штабе.

Также сообщается о выделении правительством Министерству иностранных дел РФ 500 млн рублей на организацию пребывания россиян за границей. "Эти средства пойдут на оплату обеспечения их временного пребывания на территории иностранных государств", - пояснили в штабе.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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