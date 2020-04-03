Сроки документов находящихся за границей россиян продлят при необходимости

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Сроки документов россиян, находящихся за границей, будут продлены в случае необходимости. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"При необходимости нашим гражданам будут продлены сроки действия документов, на основании которых они находятся за рубежом", - сказали в штабе.

Также сообщается о выделении правительством Министерству иностранных дел РФ 500 млн рублей на организацию пребывания россиян за границей. "Эти средства пойдут на оплату обеспечения их временного пребывания на территории иностранных государств", - пояснили в штабе.