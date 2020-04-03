В Удмуртии разрешили прогулки с грудными детьми, пробежки и скандинавскую ходьбу

ИЖЕВСК, 3 апреля. /ТАСС/. Родителям с грудными детьми в Удмуртии разрешили совершать прогулки возле дома, несмотря на режим самоизоляции, введенный из-за ситуации с коронавирусом. Кроме того, спортсмены смогут совершать пробежки, также можно будет заниматься скандинавской ходьбой, сообщил в пятницу в соцсети "Вконтакте" глава республики Александр Бречалов.

"Я много получаю сообщений от молодых мамочек, у которых грудной ребенок, с просьбой дать возможность и разрешить на придомовой территории гулять <...> Мы допускаем с завтрашнего дня гулять с грудными детьми в закрытой коляске в периметре дома", - сказал Бречалов.

Он также отметил, что спортсмены смогут совершать индивидуальные пробежки, а любители скандинавской ходьбы смогут выходить на прогулки. "Любители скандинавской ходьбы смогут индивидуально заниматься ходьбой, дистанция - 3 метра, не меньше", - добавил глава республики.

По его словам, с 4 апреля инструкторы смогут проводить персональные тренировки на свежем воздухе. "Нельзя использовать уличный спортивный инвентарь, турники, брусья, тренажеры", - сказал Бречалов.

В Удмуртии режим самоизоляции для граждан всех возрастов продлен до конца апреля. На данный момент в республике выявлено четыре случая заражения коронавирусом, трое пациентов ранее были выписаны из больницы после выздоровления.