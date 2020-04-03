В якутском зоопарке впервые показали новорожденного белого медвежонка

ТАСС, 3 апреля. Зоопарк "Орто Дойду" в Якутии впервые показал публике родившегося в декабре прошлого года в неволе детеныша белых медведей. Но из-за того, что сам зоопарк закрыт для посетителей из-за коронавируса, наблюдать за первым "выходом в свет" малыша можно было только через онлайн-трансляцию, которая велась в интернете.

Имени у медвежонка пока нет, его выберут в рамках конкурса, который также проведут в интернете - на портале зоопарка "Орто Дойду" и в социальных сетях.