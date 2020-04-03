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В якутском зоопарке впервые показали новорожденного белого медвежонка

Имя для него выберут в рамках конкурса, который проведут в интернете
Описание
© Пресс-служба зоопарка Якутии

ТАСС, 3 апреля. Зоопарк "Орто Дойду" в Якутии впервые показал публике родившегося в декабре прошлого года в неволе детеныша белых медведей. Но из-за того, что сам зоопарк закрыт для посетителей из-за коронавируса, наблюдать за первым "выходом в свет" малыша можно было только через онлайн-трансляцию, которая велась в интернете.

Имени у медвежонка пока нет, его выберут в рамках конкурса, который также проведут в интернете - на портале зоопарка "Орто Дойду" и в социальных сетях.

"Медвежонок, появившийся на свет в якутском зоопарке, провел всю зиму вместе с мамой в берлоге. Все это время он активно рос, набирал вес и развивался", - рассказали в компании "Роснефть", которая опекает родителей малыша с 2014 года, а также остальных белых медведей в российских зоопарках.

До этого сотрудники парка сами видели медвежонка лишь раз: когда проводили его осмотр, взвешивание и вакцинацию.

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РоссияЯкутияДальний Восток
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