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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве умерли еще четыре пациента с подтвержденным коронавирусом

Одному из них было 34 года
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Еще четыре пациента с новой коронавирусной инфекцией и сопутствующими заболеваниями умерли в столице. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтвержден диагноз "двусторонняя пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию <...> Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Среди других заболеваний - пиелонефрит, хронический бронхит, гипертония, атеросклероз", - говорится в сообщении.

Также в штабе уточнили, что среди умерших - пациенты от 80 до 86 лет. Одному умершему было 34 года. Он страдал хроническим бронхитом, имел проблемы с сердцем и поджелудочной железой.

"34-летний мужчина находился на искусственной вентиляции легких в течение четырех дней. Помимо двусторонней пневмонии, у пациента зафиксировано полнокровие внутренних органов, отек легких и головного мозга, кровоизлияния. Хроническим бронхитом страдали трое из заболевших", - заключили в оперштабе.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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