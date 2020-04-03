Воробьев: тема пропусков в Подмосковье разрабатывается, но лучше разъяснительная работа

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Предварительная разработка системы спецпропусков на передвижение по Московской области ведется, но лучшим вариантом является разъяснение гражданам необходимости соблюдать самоизоляцию. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в пятницу в интервью телеканалу "Россия-1".

"Мы разрабатываем цифровую платформу, пока она не запущена, ее готовят, которая, в случае необходимости, позволяет тебе зарегистрироваться и, соответственно, пойти туда, куда тебе необходимо. На сайте mosreg.ru мы на следующей неделе вывесим всю необходимую информацию, как она будет работать. Она создается для того, чтобы в случае необходимости мы могли ее включить, - сказал Воробьев, - Мы ведем предварительную работу [по вопросу введения пропусков на передвижение]. Ключевое все-таки, идеальный вариант - не жестить ни в коем случае, а [действовать] разъяснением, убеждением".

Губернатор Подмосковья пояснил, что полицейские могут подойти к гражданину на улице с целью выяснить причины его нахождения там. "Но, по большому счету, если ты идешь один, то это не проблема. Проблемой является, если мы видим группу лиц. Именно таким случаям мы должны не дать возможности распространяться. Поэтому полицейские именно на это смотрят", - добавил он.

По данным на 3 апреля в Подмосковье подтверждены 211 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число вылечившихся достигло 30 человек.