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Пандемия коронавируса нового типа

В КЧР порядка 1,5 тыс. медиков обучились профилактике и лечению коронавируса

Обучение происходит дистанционно

ЧЕРКЕССК, 3 апреля. /ТАСС/. Медики из Карачаево-Черкесии обучились профилактике, диагностике и лечению пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, в настоящее время новые знания освоили порядка 1,5 тыс. человек, сообщили во пятницу в республиканском оперативном штабе.

"Врачи и средние медицинские работники Карачаево-Черкесии осваивают новые образовательные модули, посвященные профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Обучение происходит дистанционно на Портале непрерывного медицинского образования Министерства здравоохранения России в формате теоретических занятий и последующего прохождения тестов. На сегодняшний день обучение по COVID-19 на портале Минздрава России прошли порядка 1,5 тысячи медиков из Карачаево-Черкесии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у медицинских работников, которые будут работать в госпитале для пациентов с инфекцией, начались практические занятия. В рамках обучение отрабатываются техника безопасности, работа с оборудованием и организация труда.

На данный момент в Карачаево-Черкесии нет подтвержденных случаев заражения. В стационарах под наблюдением врачей находятся в профилактических целях три пациента, у которых первичные анализы на наличие вируса отрицательные.

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2923). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФОПандемия коронавируса нового типа
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