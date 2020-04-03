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Пандемия коронавируса нового типа

В Нижегородской области выдали более 80 тыс. QR-кодов для выхода из дома

Как сообщил глава региона Глеб Никитин, сейчас самым удобным способом оформить заявку на выход из дома является сервис "Карта жителя Нижегородской области"

ТАСС, 3 апреля. Более 80 тыс. QR-кодов для выхода из дома после введения режима самоизоляции из-за коронавируса выдано жителям Нижегородской области. Об этом сообщил в пятницу ТАСС глава региона Глеб Никитин.

В регионе 2 апреля была запущена система контроля за соблюдением режима самоизоляции на основе сервиса "Карта жителя Нижегородской области". Чтобы покинуть дом, нижегородцы могут оформить заявку через портал и получить QR-код или позвонить по единому номеру "112" и в качестве подтверждения права находиться на улице получить номер заявки.

"В настоящее время самым удобным способом оформить заявку на выход из дома является сервис "Карта жителя Нижегородской области". Через портал nn-card.ru было запрошено уже более 80 тыс. QR-кодов. Конечно, мы отмечаем и резко возросшую нагрузку на службу "112", люди не только хотят оформить заявку, но и просто получить информацию. В связи с растущей потребностью каналы связи системы будут расширяться", - отметил Никитин.

По его словам, система разрабатывалась в очень сжатые сроки. "Разработчики дополняют функционал круглосуточно", - добавил губернатор.

В Нижегородской области с 30 марта введен режим полной самоизоляции. В регионе выявлено 25 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская областьПандемия коронавируса нового типа
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