Малообеспеченным семьям Карачаево-Черкесии направили 70 тонн сахара

ЧЕРКЕССК, 3 апреля. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рашид Темрезов направил малообеспеченным и многодетным семьям региона 70 тонн сахара для их поддержки в период самоизоляции. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР.

"Сегодня по решению главы КЧР Рашида Темрезова в муниципальные города и районы республики было направлено 70 тонн сахара. Сахар будет передан на нужды семей и граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, из категории малообеспеченных граждан республики, многодетных семей и пожилых людей, которые вынуждены находиться дома в период самоизоляции", - рассказали в пресс-службе.

Списки семей были составлены главами поселений и администрациями городских округов. Волонтеры Единого волонтерского штаба расфасовали сахар, в ближайшие несколько дней весь груз будет доставлен получателям по всей республике.

Ранее в помощь тысяче малоимущих семей Ингушетии из Карачаево-Черкесии было направлено 50 тонн сахара. "У главы региона Махмуд-Али Калиматова состоялся разговор с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым, который выразил желание оказать поддержку малообеспеченным и многодетным семьям Ингушетии. В результате в республику было прислано 50 тонн сахара", - сказали в пресс-службе главы Ингушетии.

Как сообщается, главы районов и городов по своим спискам малоимущих и многодетных довели сахар до тех, кто в нем нуждался. Так, в Назрановском районе роздано 226 мешков сахара, в селах Сунженского района - 150.