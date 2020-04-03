Ограничительные меры из-за коронавируса продлил каждый третий регион России

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Режим самоизоляции или другие ограничительные меры из-за коронавируса продлили 30 российских регионов после того, как президент РФ Владимир Путин второй раз обратился к гражданам, следует из подписанных региональными властями нормативно-правовых актов. Еще более чем в трети субъектов (33) срок действия особого режима был изначально не указан, поэтому его дополнительное продление не требуется.

В четверг президент РФ Владимир Путин распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему. В то же время он дал регионам полномочия самостоятельно выбирать режим для борьбы с коронавирусом.

В течение суток после обращения президента власти еще пяти субъектов сообщали о планах продлить меры, однако пока не утвердили соответствующие документы. В 12 российских регионах особый режим из-за коронавируса действует до конца недели, но решения о его дальнейшем сохранении нет.