Ограничительные меры из-за коронавируса продлил каждый третий регион России

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Режим самоизоляции или другие ограничительные меры из-за коронавируса продлили 30 российских регионов после того, как президент РФ Владимир Путин второй раз обратился к гражданам, следует из подписанных региональными властями нормативно-правовых актов. Еще более чем в трети субъектов (33) срок действия особого режима был изначально не указан, поэтому его дополнительное продление не требуется.
В четверг президент РФ Владимир Путин распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему. В то же время он дал регионам полномочия самостоятельно выбирать режим для борьбы с коронавирусом.
В течение суток после обращения президента власти еще пяти субъектов сообщали о планах продлить меры, однако пока не утвердили соответствующие документы. В 12 российских регионах особый режим из-за коронавируса действует до конца недели, но решения о его дальнейшем сохранении нет.
При этом часть регионов не только продлила, но и скорректировала меры. Например, в Новгородской области расширяют список предприятий, которые смогут работать в выходные дни. Глава Удмуртии Александр Бречалов разрешил с завтрашнего дня гулять с грудными детьми возле дома, совершать пробежки, соблюдая дистанцию.
В ряде регионов России вводятся спецпропуски - справку или иной документ нужно предъявлять для передвижения в большой части субъектов юга России, Приволжья и Северного Кавказа. В Татарстане такая система уже работает, ее напротив планируется смягчить - власти рассматривают предложение увеличить время действия смс-спецпропуска, который сейчас действует только час.
О мерах в регионах России
29 марта мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности. В течение трех дней практически все регионы России ввели аналогичные ограничения. Новые меры предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов, за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. При этом в некоторых регионах режим действует не для всех, а только для определенной части населения - например, лиц старше 65 лет и групп риска, граждан, приехавших из-за границы или других российских регионов.
Некоторые регионы ввели усиленные меры. Так, административные границы Чечни с 5 апреля будут полностью закрыты из-за коронавируса, власти Татарстана ограничивают въезд в отдельные города и выезд из них. Кроме того, в нескольких граничащих с Китаем районах Приморья и Забайкалья действует режим ЧС.