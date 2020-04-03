Информация рабочей группы церковных учреждений в период пандемии будет выходить в Telegram

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Официальная информация от Рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции будет публиковаться в ее канале в Telegram. Об этом написал в пятницу в своем канале в Telegram председатель глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Заработал официальный канал Рабочей группы при Патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. Только официальная информация", - написал он.

Канал доступен по ссылке https://t.me/Patriarchrabochayagruppa.

Рабочая группа, в задачи которой вошло, в частности, взаимодействие с властями, была создана 23 марта. Председателем группы был назначен управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий. В ее состав также вошли председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по Москве протопресвитер Владимир Диваков, председатель Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, личный секретарь патриарха Московского и всея Руси архимандрит Алексий (Туриков), руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) и Легойда.