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Пандемия коронавируса нового типа

Кадыров объяснил суть режима, запрещающего движение транспорта и пешеходов в Чечне ночью

Глава республики подчеркнул, что эЭто не комендантский час, это "стоп движение"

ГРОЗНЫЙ, 3 апреля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с пятницы, 3 апреля, введен режим "стоп движение" с 20:00 до 8:00 для транспорта и пешеходов во всех населенных пунктах республики для борьбы с распространением коронавируса.

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"Это не комендантский час, это "стоп движение". Комендантский час мы не имеем права вводить. <...> Мы объявили "стоп движение", чтоб очистить наши улицы, города и села. Техника чтобы работала спокойно", - отметил Кадыров.

По вечерам и ночью специальная техника обрабатывает улицы населенных пунктов Чечни дезинфицирующим раствором.

Всего в республике 10 подтвержденных случаев коронавируса. Два пациента в тяжелом состоянии. В среду в Грозном умерла зараженная коронавирусом женщина 1938 года рождения.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечняПандемия коронавируса нового типа
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