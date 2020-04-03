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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Германии превысило 85 тыс.

От последствий заболевания в стране умерли 1 153 человека

БЕРЛИН, 3 апреля. /ТАСС/. Число умерших пациентов с коронавирусом в Германии составило 1 153, инфицированы 85 439 человек. Такие данные привел в пятницу телеканал N-tv со ссылкой на собственный анализ сведений, поступивших от министерств здравоохранения и по социальным делам федеральных земель ФРГ.

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Эпицентром распространения коронавируса в ФРГ является Бавария. Далее следуют Северный Рейн - Вестфалия и Баден - Вюртемберг. 23,8 тыс. человек по всей стране выздоровели.

За сутки в Германии умерли около 150 человек, заразились - 5,5 тыс.

Обращение Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая провела почти две недели в изоляции, в пятницу вышла с домашнего карантина. В обращении к согражданам она сказала, что это "было нелегко", и поблагодарила всех, кто соблюдает режим самоизоляции.

При этом канцлер сказала, что пока не может назвать дату, когда в Германии получится снять ограничения, введенные из-за пандемии.

"С моей стороны было бы безответственно назвать вам сейчас конкретный день, когда меры будут отменены или смягчены, а потом не сдержать обещание, потому что данные по заразившимся не позволят мне этого сделать", - сказала она. По ее словам, правительство ФРГ работает над тем, чтобы найти выход из сложившейся ситуации.

Канцлер отметила, что католическую Пасху (в 2020 году приходится на 12 апреля) немцы из-за ограничений не смогут провести так, как они привыкли. "Такой Пасхи, как в этом году, у нас еще никогда не было", - заявила она.

Меркель сказала, что коронавирус "все еще распространяется с большой скоростью" по Германии. Последняя статистика по заразившимся в ФРГ дает повод питать "осторожные надежды", добавила она. "Рост числа новых заражений происходит немного медленнее, чем несколько дней назад", - заявила Меркель.

Какие меры действуют в ФРГ

В Германии сейчас сведена к нулю почти вся общественная жизнь. По всей стране закрыты музеи, театры, концертные и выставочные залы, рестораны, бары, парикмахерские, косметические салоны, бассейны и спортивные залы. Людям запретили собираться более чем по двое, исключения сделаны для семей и людей, живущих под одной крышей. Также следует, находясь на улице или в магазинах, соблюдать дистанцию в 1,5 м. Введенный порядок контролируют полиция и административные органы.

Общефедеральный карантин было решено не вводить. Люди могут выходить на прогулки, заниматься спортом на открытом воздухе, находиться в парках и скверах. При этом каждая отдельная федеральная земля имеет право действовать жестче. К примеру, в Гессене ходить по улицам можно не по двое, а только в одиночку. В Саксонии повсеместный карантин действует с конца марта. Бавария ввела карантин в середине прошлой недели.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияПандемия коронавируса нового типа
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