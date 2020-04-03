Пятый и шестой Ил-76 с помощью в борьбе с коронавирусом прибыли в Сербию

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Пятый и шестой Ил-76 Воздушно-космических сил РФ, на борту которых находятся специалисты и оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом, совершили посадку в Сербии. Об этом сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.

Самотелы военно-транспортной авиации ВКС России прибыли на аэродром Батайница (Республика Сербия), расположенный в 20 километрах северо-западнее г. Белград", - сообщили в Минобороны России.

Доставка помощи ведется с 3 апреля по поручению президента РФ Владимира Путина, который 2 апреля провел телефонные переговоры с главой Сербии Александаром Вучичем. По итогам беседы двух лидеров пресс-служба Кремля сообщила, что Россия предоставит Сербии гуманитарную помощь и направит врачей и специалистов по дезинфекции.

Всего планируется совершить 11 рейсов - самолеты военно-транспортной авиации доставят в Сербию 87 военных медиков (восемь врачебно-сестринских бригад), специалистов-вирусологов войск РХБЗ, специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники.

Ранее РФ начала операцию по оказанию помощи Италии в борьбе с коронавирусом. 22-25 марта в Италию 15 самолетами ВКС были доставлены вирусологи, эпидемиологи и медики, а также оборудование для дезинфекции.

Согласно последним данным на 15:00 по местному времени (16:00 мск), число случаев заражения коронавирусом в Сербии составило 1 476, количество летальных исходов увеличилось до 39.