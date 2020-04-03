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Пандемия коронавируса нового типа

Число инфекционных коек удвоят на Ставрополье на фоне ситуации с коронавирусом

Будет создано 1 321 дополнительное место

СТАВРОПОЛЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края планируют удвоить количество инфекционных коек в медицинских учреждениях для готовности к возможному росту числа заразившихся коронавирусом. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе губернатора края.

"На данный момент ведется развертывание дополнительных инфекционных коек в больницах края... к существующим 1 358 койкам будет создано 1 321 дополнительное место. Также ведется закупка дополнительного реанимационного оборудования, аппаратов искусственной вентиляции легких, средств защиты медицинского персонала", - говорится в сообщении.

Наличие коронавируса было подтверждено у 11 жителей Ставрополья, четверо из них после выздоровления выписаны из больницы. Большинство заболевших - вернувшиеся из-за рубежа, или контактировавшие с ними. В общей сложности с 10 марта в край из зарубежных поездок вернулись около 16 тыс. человек. По решению губернатора, тесты на наличие коронавируса будут проводить у всех людей, приезжающих в регион из других территорий.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
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