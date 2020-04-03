Россия отправила Белоруссии 10 тыс. тестов для выявления коронавируса

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Россия направила Белоруссии 10 тыс. тест-систем для выявления новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в пятницу посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала "Россия-24".

"Сегодня по решению председателя правительства Михаила Мишустина принято решение о направлении 10 тыс. диагностических систем. Этот материал сегодня на рефрижераторе одной из белорусских компаний, "Санта Бремор", это машина емкостью 20 тонн, выехал из российской столицы", - сказал он.

По словам дипломата, завтра после обеда государственный санитарный врач Белоруссии примет помощь, направленную Россией.

"Это не просто поддержка медицинским учреждениям республики, это добрый знак того, что мы неизменно и в добрый день, и когда беда стучится в наш дом, оказываемся с гражданами братской страны, с руководством республики во взаимодействии и подчеркиваем такой важной деталью наше сотрудничсетво и нашу обращенность, реализуя совместные планы, в день завтрашний", - заключил посол.

Минздрав Белоруссии в последние дни не приводит общее число заразившихся. По данным на 31 марта, число инфицированных составляло 163.