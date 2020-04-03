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Пандемия коронавируса нового типа

CNN: Пентагон перебросил военную похоронную команду в помощь властям Нью-Йорка

Ранее в Белом доме предположили, что от 100 тыс. до 200 тыс. человек могут умереть в США вследствие пандемии

НЬЮ-ЙОРК, 3 апреля. /ТАСС/. Министерство обороны США направляет 42 военнослужащих военной похоронной команды в Нью-Йорк по запросу Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA). Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на представителя Министерства обороны США.

"В рамках оказания военными помощи гражданским властям Северное командование США выполняет запрос по указанию министерства обороны, - привела телекомпания его заявление. - Эти хорошо подготовленные специалисты окажут содействие Нью-Йорку в том, что касается печальной обязанности должным образом обращаться с телами умерших в период пандемии. 42 военнослужащих из 54-й квартирмейстерской роты, размещавшиеся в Форт Ли, штат Вирджиния, переброшены на базу Магуайр - Дикс - Лейкхерст в штате Нью-Джерси".

В четверг телекомпания CNN со ссылкой на представителя Пентагона сообщила о том, что Министерство обороны США работает над выполнением запроса Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США о заготовке 100 тыс. мешков для транспортировки умерших. Во вторник координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс высказала предположение, что от 100 тыс. до 200 тыс. человек могут умереть в США вследствие пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 266 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 6,9 тыс. человек.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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