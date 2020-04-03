СМИ: США перехватили 200 тыс. респираторных масок, предназначавшихся для полиции Германии

БЕРЛИН, 3 апреля. /ТАСС/. Власти ФРГ не получат 200 тыс. респираторных масок, потому что их конфисковали в Бангкоке и отправили в США. Об этом сообщила в пятницу газета Tagesspiegel со ссылкой на представителя Сената Берлина по внутренним делам Андреаса Гайзеля.

"Мы рассматриваем это как акт современного пиратства. Так не поступают с партнерами по трансатлантическому союзу", - цитирует газета Гайзеля.

"Призываю федеральное правительство указать Соединенным Штатам на необходимость соблюдать международные правила", - сказал он.

Tagesspiegel отмечает, что маски были заказаны для берлинской полиции у американской фирмы. Произведены они были в Китае. В Бангкоке их должны были погрузить на самолет и отправить в Германию, однако в итоге они были отправлены в США.