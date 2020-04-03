Движение электрички Минеральные Воды - Беслан - Владикавказ приостановлено

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 апреля. /ТАСС/. Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания приостанавливает движение электрички Минеральные Воды - Беслан - Владикавказ в связи с текущей эмидемической ситуацией. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромтранса республики.

"С 4 апреля Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания временно приостанавливает движение электрички Минеральные Воды - Беслан - Владикавказ. Это связано со сложившейся эмидемиологической ситуацией. О дате возобновления движения будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

В Северной Осетии подтверждены четыре случая заражения коронавирусом. В режиме самоизоляции остаются 669 жителей республики, 620 человек уже его прошли.