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Движение электрички Минеральные Воды - Беслан - Владикавказ приостановлено

О дате возобновления движения будет сообщено дополнительно

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 апреля. /ТАСС/. Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания приостанавливает движение электрички Минеральные Воды - Беслан - Владикавказ в связи с текущей эмидемической ситуацией. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромтранса республики.

"С 4 апреля Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания временно приостанавливает движение электрички Минеральные Воды - Беслан - Владикавказ. Это связано со сложившейся эмидемиологической ситуацией. О дате возобновления движения будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

В Северной Осетии подтверждены четыре случая заражения коронавирусом. В режиме самоизоляции остаются 669 жителей республики, 620 человек уже его прошли.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
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