Передвижение по своей территории ограничили 20 субъектов России

ТАСС, 3 апреля. Администрации 20 регионов РФ целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции ввели особый режим передвижения по ряду населенных пунктов региона, часть из них пересмотрела условия въезда на территорию всей области. Исключения сделаны, как правило, только для экстренных служб и перевозчиков продуктов и товаров первой необходимости.

Во вторник президент России Владимир Путин подписал указ об установлении с 4 по 30 апреля 2020 года нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы. Документ предусматривает комплекс мер, необходимый для обеспечения губернаторами санитарно-эпидемиологического благополучия населения, среди них - определение территорий, на которых должен быть установлен особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.

Со 2 апреля закрыт въезд для легкового транспорта в Республику Коми по межрегиональной ледовой переправе Нарьян-Мар - Усинск, которая связывает регион с Ненецким автономным округом. В Красноярском крае региональные власти со 2 апреля ограничили въезд на территорию закрытого административно-территориального образования Зеленогорск, въехать на территорию которого могут только жители города. С 4 апреля будет ограничен въезд и выезд в город Дудинка Красноярского края, наряды полиции будут дежурить на всех въездах в город. В Республике Тыва ограничат передвижение со 2 апреля между всеми районами субъекта РФ.

В Курской области с 3 по 12 апреля ограничены условия въезда в Курчатов, где расположена Курская АЭС, а также в моногород Железногорск, в города могут въехать только местные жители, сотрудники предприятий, а также экстренные службы. С 3 апреля власти Приморского края ограничили въезд на территорию популярных мест отдыха. "В пятницу на Русском острове ограничен въезд на территорию популярных мест отдыха. Бетонные ограждения уже установлены в районе мысов Вятлина и Тобизина, а также бухты Ахлестышева", - сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

С 4 апреля въезд и выезд граждан будет ограничен в город Омск, будут выставлены наряды полиции для ограничения въезда и выезда транспорта из города. Нарушителям режима всеобщей изоляции грозит штраф до 40 тыс. рублей.

Власти Еврейской автономной области с 1 апреля частично запретили въезд на территорию Октябрьского района. Ограничение не распространяется на граждан, имеющих регистрацию на территории района и на транспортировку товаров первой необходимости. В Мурманской области с 29 марта по 13 апреля ограничен въезд в города Кировск и Апатиты, С 30 марта по 13 апреля ограничено сообщение в Ковдор и Мончегорск, до 14 апреля - в Олененгорск, Полярные Зори и Белокаменку, а также до особого распоряжения - в Териберку и Ура-Губу. Въехать в эти населенные пункты смогут только те, у кого там есть постоянная или временная регистрация. С 3 по 17 апреля местные власти ограничили въезд в четыре крупных района - Кандалакшский, Терский, Ловозерский и Печенгский - с общим населением более 97 тыс. человек.

Масштабные меры

Администрация Чеченской Республики закроет все административные границы после 5 апреля, пересекать территорию субъекта смогут только перевозчики продовольственных и медицинских товаров.