Россия прекращает массовые рейсы для возвращения граждан домой

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Россия с субботы прекращает массовые вывозные рейсы из-за рубежа - теперь каждый вылет будут готовить по заранее согласованным спискам. Такое решение принял федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Детальная информация о следующих вывозных рейсах будет опубликована в понедельник, пообещали в штабе.
Как сообщила в пятницу Росавиация, "действие ранее выданных разрешений на выполнение нерегулярных международных авиарейсов российских и иностранных авиакомпаний, связанных с вывозом российских граждан и граждан СНГ из иностранных государств на территорию РФ, временно приостановлено". Известно, что уже отменены рейсы "Аэрофлота" из Нью-Йорка и с Мальдив. Кроме того, S7 сообщила об отмене запланированных на 4 апреля рейсов из Бангкока во Владивосток и Иркутск.
Как будут возвращать россиян
Из сообщения оперативного штаба следует, что решение прекратить массовые вывозные рейсы было принято для "ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией". При этом, как пояснил источник ТАСС, близкий к рабочей группе по возвращению россиян из-за рубежа, авиакомпании и власти также столкнулись с неорганизованностью пассажиров, которые зачастую просто не приходили на рейс.
"Основная проблема вывоза - неорганизованность пассажиров. Бывали случаи, что авиакомпания планировала увезти большее количество человек, чем потом приходило на рейс. А не явившиеся на рейс пассажиры просили их забрать из удаленных пунктов, например с Филиппин или с Бали, через несколько дней после того, как основное количество граждан было уже вывезено. Это нерационально с точки зрения распределения усилий авиакомпаний", - пояснил собеседник агентства.
Как заявили в штабе, теперь возвращать россиян будут точечно: граждане, которые хотят вернуться домой, должны заполнить форму на едином портале госуслуг (она будет доступна с субботы). На основе собранных анкет будет формироваться график вывоза в Россию.
Очевидно, что такое решение штаб принял не сразу. Еще 31 марта были введены квоты на прилет в Россию: не более 500 человек в Москву (и только через аэропорт Шереметьево) и не более 200 в другие регионы. В тот же день, по данным Росавиации, в страну вернулись около 2 тыс. человек. Как поясняла вице-премьер РФ Татьяна Голикова, ограничения необходимы, чтобы не допустить неконтролируемое распространение коронавируса.
По данным на 30 марта, которые приводил министр транспорта Евгений Дитрих, в Россию в последнее время вернулись более 150 тысяч граждан. МИД РФ 1 апреля сообщил, что желание вернуться из других стран изъявили еще 25 тыс. россиян.
Как помогут гражданам за рубежом
По решению оперативного штаба, тем нашим соотечественникам, которые останутся на некоторое время за рубежом, "будет оказана необходимая социальная помощь на время их пребывания за границей". Для этого им будет необходимо оставить свои данные на портале госуслуг. Правительство уже выделило министерству иностранных дел 500 млн рублей, чтобы обеспечивать временное пребывание россиян в других странах.
В штабе также пообещали, что при необходимости сроки действия загранпаспортов и виз россиян будут продлены.
Полеты попали под изоляцию
Закрытие вывозных чартерных рейсов стало, по сути, последним шагом к полному прекращению пассажирского воздушного сообщения России с другими странами из-за пандемии коронавируса.
Первый шаг был сделан, когда Россия с 1 февраля ограничила полеты в Китай. За ним последовали Южная Корея, Иран и еще несколько стран. Уже в марте, с появлением нового очага инфекции в Европе, были введены ограничения на рейсы в Испанию, Италию, Германию и Францию, а всего через несколько дней их распространили практически на всю Европу. 23 марта запрет на полеты охватил 95 стран, а с 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение - перевозчикам разрешили выполнять только вывозные рейсы.
Такая ситуация не могла не повлиять на внутренний рынок перевозок. Так, например, авиакомпания "Победа" решила переждать кризис авиационной отрасли, приостановив полеты до 31 мая. "Аэрофлот" заявил, что с 6 апреля значительно сократит программу полетов по России, в том числе на Дальний Восток.