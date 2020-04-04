Россия прекращает массовые рейсы для возвращения граждан домой

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Россия с субботы прекращает массовые вывозные рейсы из-за рубежа - теперь каждый вылет будут готовить по заранее согласованным спискам. Такое решение принял федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Детальная информация о следующих вывозных рейсах будет опубликована в понедельник, пообещали в штабе.

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Как сообщила в пятницу Росавиация, "действие ранее выданных разрешений на выполнение нерегулярных международных авиарейсов российских и иностранных авиакомпаний, связанных с вывозом российских граждан и граждан СНГ из иностранных государств на территорию РФ, временно приостановлено". Известно, что уже отменены рейсы "Аэрофлота" из Нью-Йорка и с Мальдив. Кроме того, S7 сообщила об отмене запланированных на 4 апреля рейсов из Бангкока во Владивосток и Иркутск. Как будут возвращать россиян Из сообщения оперативного штаба следует, что решение прекратить массовые вывозные рейсы было принято для "ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией". При этом, как пояснил источник ТАСС, близкий к рабочей группе по возвращению россиян из-за рубежа, авиакомпании и власти также столкнулись с неорганизованностью пассажиров, которые зачастую просто не приходили на рейс. "Основная проблема вывоза - неорганизованность пассажиров. Бывали случаи, что авиакомпания планировала увезти большее количество человек, чем потом приходило на рейс. А не явившиеся на рейс пассажиры просили их забрать из удаленных пунктов, например с Филиппин или с Бали, через несколько дней после того, как основное количество граждан было уже вывезено. Это нерационально с точки зрения распределения усилий авиакомпаний", - пояснил собеседник агентства. Как заявили в штабе, теперь возвращать россиян будут точечно: граждане, которые хотят вернуться домой, должны заполнить форму на едином портале госуслуг (она будет доступна с субботы). На основе собранных анкет будет формироваться график вывоза в Россию.

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