Орловская область вводит режим самоизоляции

ОРЕЛ, 3 апреля. /ТАСС/. Орловская область одной из последних в Центральном федеральном округе (ЦФО) ввела режим самоизоляции. Текст соответствующего документа, подписанного главой региона Андреем Клычковым, в пятницу опубликован на официальном сайте правительства региона.

Глава Орловской области ранее отмечал, что во введении режима самоизоляции нет необходимости: в регионе подтверждено три случая заболевания коронавирусной инфекцией. В разговоре с корреспондентом ТАСС глава региона отметил, что жители и без ужесточения ответственно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих и без необходимости не выходят из дома.

"Особый порядок передвижения на территории Орловской области лиц. Гражданам в возрасте старше 60 лет, лицам, имеющим хронические заболевания, обеспечить самоизоляцию в местах проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью, а также обеспечения первоочередных потребностей жизнедеятельности. Лицам, не указанным в абзаце первом настоящего пункта, <...> не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в установленном порядке", - говорится в документе.

Документом также устанавливается обязательная дистанция между людьми - не менее 1 м. Граждане, прибывшие на территорию Орловской области с территории других субъектов РФ, обязаны обеспечить самоизоляцию по месту проживания (пребывания) в течение 14 календарных дней, за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью. Жителям региона рекомендовано воздержаться от посещения религиозных объектов, использовать бесконтактные способы оплаты.

Таким образом, режим самоизоляции не введен на территории двух субъектов ЦФО - Тульской и Тверской областей. Указы о введении режима самоизоляции до особого распоряжения были введены в Калужской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тамбовской областях. Продлили введенные неделю назад меры в Смоленской, Брянской, Липецкой, Курской, Воронежской областях. Рекомендательный характер носят ограничения, введенные в Ярославской и Белгородской областях.