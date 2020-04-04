{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Власти регионов помогают врачам дополнительными выплатами и продуктовыми наборами

Губернаторы и чиновники перечисляют собственные деньги в благотворительные фонды и освобождают медработников от платы за проезд в связи с коронавирусом

ТАСС, 4 апреля. Власти российских регионов назначают дополнительные выплаты, выделяют служебные автомобили и освобождают от платы за проезд медицинских работников, которые задействованы в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. При этом помощь губернаторы оказывают и личным примером - перечисляют средства в благотворительные фонды и направляют продуктовые наборы врачам.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Президент России Владимир Путин в четверг в обращении к россиянам заявил, что благодарен всем, кто соблюдает рекомендации по профилактике коронавируса, особенно медикам. Он выразил уверенность, что все граждане страны присоединятся к словам благодарности медицинским работникам, которые держат оборону от наступающей эпидемии, лечат, спасают людей, предотвращают возникновение и развитие болезни.

Личный пример

В первую очередь, губернаторы начали прорабатывать вопрос материальной поддержки медиков, однако главы субъектов уверены, что оказывать такую помочь можно не только из государственного бюджета, но и собственными силами. Например, глава Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что перечислит свою месячную зарплату в созданный в регионе фонд борьбы с коронавирусом. А его коллега из Рязанской области Николай Любимов уже перечислил половину месячного заработка на материальное поощрение медиков, его примеру последовали многие члены правительства региона.

"Сегодня на передовой борьбы с коронавирусной угрозой наши медики. Именно врачам и волонтерам сейчас приходится рисковать своим здоровьем и даже жизнью. По моему поручению правительство региона в самое ближайшее время начнет материально поощрять медиков задействованных в борьбе с инфекцией. Лично я принял решение отдать половину своей месячной зарплаты на эту борьбу, на поддержку врачей", - сказал он, выразив уверенность в том, что это является "обычным делом нормального человека и гражданина своей страны".

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин инициировал создание специального счета в благотворительном фонде "Открытые сердца" для пожертвований граждан и юридических лиц на помощь медикам, волонтерам и малоимущим семьям с детьми в связи с распространением коронавируса. Первый взнос в размере 100 тыс. рублей на счет губернатор перевел сам. На эти деньги приобретены перчатки, бахилы и медицинские маски для волонтеров, доставляющих продуктовые наборы одиноким пожилым людям.

Кроме того, Сипягин подарил добровольцам набор продуктов для штаба акции, а врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в минувшие выходные сам принял участие в работе волонтерского штаба - отвез продукты нескольким пенсионерам. В Ингушетии, где помощь от властей региона только продумывается, меценаты, среди которых есть и чиновники, направят продуктовые наборы врачам Назрановской районной больницы. Половину зарплаты врачам и медсестрам отдают и представители власти в Чечне - депутаты, главы районов, руководители в правоохранительных органах, а зарплату за апрель медикам в регионе намерены выдать на месяц раньше.

Финансовая помощь

Вместе с тем, во многих регионах конкретные механизмы финансовой поддержки проработаны, стимулирующие выплаты задействованным в борьбе с коронавирусом медицинским работникам уже начались. Так, в Краснодарском крае по решению губернатора Вениамина Кондратьева медики уже с 1 апреля получают ежемесячные надбавки: 50 тыс. рублей для врачей, 25 тыс. - для среднего медперсонала, 15 - для младшего.

Доплаты будут получать и медики, которые работают с заразившимся COVID-19 в Ленинградской области. Губернатор Александр Дрозденко объявил, что врачам к основному заработку добавят сумму, равную средней зарплате по региону - около 40 тыс. рублей. Медицинские сестры, которые помогают врачам, получат доплату в размере 50% от средней зарплаты. Об аналогичных мерах поддержки также объдрозденкоявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов: врачи, медсестры и санитарки получат доплату в размере 50% от оклада, для врачей скорой помощи, участковых врачей и специалистов, которые приезжают к больным на дом, надбавка составит 20% от оклада.

В Югре медработники будут получать дополнительные выплаты весь период действия режима самоизоляции, на эти цели из резервного фонда бюджета направят 1,6 млн рублей. В Ульяновской области в ближайшее время будет утвержден документ о допвыплатах, глава Северной Осетии Вячеслав Битаров также заявил о намерении поощрить работников медицины. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков установил ежемесячные выплаты от 25 до 50 тысяч рублей за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, где лечат заразившихся коронавирусом.

Финансовую помощь предусмотрели даже в тех регионах, где пока официально не подтверждены случаи инфицирования. Так, по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова врачам будет установлена доплата в размере 30 тыс. рублей в месяц, по 25 и 20 тыс. рублей выплатят среднему и младшему медицинскому персоналу в том случае, если им придется оказывать помощь зараженным COVID-19.

Служебный транспорт и бесплатный проезд

Главы регионов помогают медикам не только прибавками к зарплате, но и новым оборудованием и дополнительными служебными автомобилями. По инициативе врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева для работы медикам и волонтерам переданы около 60 служебных автомобилей правительства и подведомственных учреждений. Аналогичное решение принял и губернатор Воронежской области Александр Гусев, где медики уже пользуются автопарком правительства региона.

"В Ставропольском крае учреждения здравоохранения и медицинские работники в настоящий момент получают дополнительную поддержку - как финансовую, так и в виде закупки нового оборудования. Приобретаются защитные средства для медиков, создается резерв лекарственных препаратов, развертываются дополнительные инфекционные койки", - сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона.

Власти также обеспечивают медикам бесплатный проезд и стараются помочь тем медработникам, у кого есть дети. Например, губернатор Брянской области Александр Богомаз предложил уделить особое внимание созданию условий для присмотра за детьми медиков, а также распорядился размещать медиков, которые работают с инфицированными пациентами, на базе отдыха Сосновый бор. В Ленинградской области для медиков, а также для сотрудников Роспотребнадзора и работников ветеринарной службы, которые участвуют в дезинфекции, в регионе ввели бесплатный проезд на общественном транспорте.

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2923 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Темрезов, Рашид БориспиевичРоссияБогомаз, Александр ВасильевичКондратьев, Вениамин ИвановичБелозерцев, Иван АлександровичИнгушетияКраснодарский крайЛенинградская областьСеверная ОсетияЧечняБрянская областьВладимирская областьВоронежская областьПензенская областьСевастопольГусев, Александр ВикторовичСипягин, Владимир ВладимировичКоков, Казбек ВалерьевичРазвожаев, Михаил ВладимировичПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Власти США рекомендуют американцам носить тканевые маски для защиты от коронавируса
Подчеркивается, что совет носит необязательный характер
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС