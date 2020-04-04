Власти регионов помогают врачам дополнительными выплатами и продуктовыми наборами

ТАСС, 4 апреля. Власти российских регионов назначают дополнительные выплаты, выделяют служебные автомобили и освобождают от платы за проезд медицинских работников, которые задействованы в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. При этом помощь губернаторы оказывают и личным примером - перечисляют средства в благотворительные фонды и направляют продуктовые наборы врачам.

Президент России Владимир Путин в четверг в обращении к россиянам заявил, что благодарен всем, кто соблюдает рекомендации по профилактике коронавируса, особенно медикам. Он выразил уверенность, что все граждане страны присоединятся к словам благодарности медицинским работникам, которые держат оборону от наступающей эпидемии, лечат, спасают людей, предотвращают возникновение и развитие болезни.

Личный пример

В первую очередь, губернаторы начали прорабатывать вопрос материальной поддержки медиков, однако главы субъектов уверены, что оказывать такую помочь можно не только из государственного бюджета, но и собственными силами. Например, глава Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что перечислит свою месячную зарплату в созданный в регионе фонд борьбы с коронавирусом. А его коллега из Рязанской области Николай Любимов уже перечислил половину месячного заработка на материальное поощрение медиков, его примеру последовали многие члены правительства региона.

"Сегодня на передовой борьбы с коронавирусной угрозой наши медики. Именно врачам и волонтерам сейчас приходится рисковать своим здоровьем и даже жизнью. По моему поручению правительство региона в самое ближайшее время начнет материально поощрять медиков задействованных в борьбе с инфекцией. Лично я принял решение отдать половину своей месячной зарплаты на эту борьбу, на поддержку врачей", - сказал он, выразив уверенность в том, что это является "обычным делом нормального человека и гражданина своей страны".

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин инициировал создание специального счета в благотворительном фонде "Открытые сердца" для пожертвований граждан и юридических лиц на помощь медикам, волонтерам и малоимущим семьям с детьми в связи с распространением коронавируса. Первый взнос в размере 100 тыс. рублей на счет губернатор перевел сам. На эти деньги приобретены перчатки, бахилы и медицинские маски для волонтеров, доставляющих продуктовые наборы одиноким пожилым людям.

Кроме того, Сипягин подарил добровольцам набор продуктов для штаба акции, а врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в минувшие выходные сам принял участие в работе волонтерского штаба - отвез продукты нескольким пенсионерам. В Ингушетии, где помощь от властей региона только продумывается, меценаты, среди которых есть и чиновники, направят продуктовые наборы врачам Назрановской районной больницы. Половину зарплаты врачам и медсестрам отдают и представители власти в Чечне - депутаты, главы районов, руководители в правоохранительных органах, а зарплату за апрель медикам в регионе намерены выдать на месяц раньше.

Финансовая помощь

Вместе с тем, во многих регионах конкретные механизмы финансовой поддержки проработаны, стимулирующие выплаты задействованным в борьбе с коронавирусом медицинским работникам уже начались. Так, в Краснодарском крае по решению губернатора Вениамина Кондратьева медики уже с 1 апреля получают ежемесячные надбавки: 50 тыс. рублей для врачей, 25 тыс. - для среднего медперсонала, 15 - для младшего.

Доплаты будут получать и медики, которые работают с заразившимся COVID-19 в Ленинградской области. Губернатор Александр Дрозденко объявил, что врачам к основному заработку добавят сумму, равную средней зарплате по региону - около 40 тыс. рублей. Медицинские сестры, которые помогают врачам, получат доплату в размере 50% от средней зарплаты. Об аналогичных мерах поддержки также объдрозденкоявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов: врачи, медсестры и санитарки получат доплату в размере 50% от оклада, для врачей скорой помощи, участковых врачей и специалистов, которые приезжают к больным на дом, надбавка составит 20% от оклада.

В Югре медработники будут получать дополнительные выплаты весь период действия режима самоизоляции, на эти цели из резервного фонда бюджета направят 1,6 млн рублей. В Ульяновской области в ближайшее время будет утвержден документ о допвыплатах, глава Северной Осетии Вячеслав Битаров также заявил о намерении поощрить работников медицины. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков установил ежемесячные выплаты от 25 до 50 тысяч рублей за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, где лечат заразившихся коронавирусом.

Финансовую помощь предусмотрели даже в тех регионах, где пока официально не подтверждены случаи инфицирования. Так, по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова врачам будет установлена доплата в размере 30 тыс. рублей в месяц, по 25 и 20 тыс. рублей выплатят среднему и младшему медицинскому персоналу в том случае, если им придется оказывать помощь зараженным COVID-19.

Служебный транспорт и бесплатный проезд

Главы регионов помогают медикам не только прибавками к зарплате, но и новым оборудованием и дополнительными служебными автомобилями. По инициативе врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева для работы медикам и волонтерам переданы около 60 служебных автомобилей правительства и подведомственных учреждений. Аналогичное решение принял и губернатор Воронежской области Александр Гусев, где медики уже пользуются автопарком правительства региона.

"В Ставропольском крае учреждения здравоохранения и медицинские работники в настоящий момент получают дополнительную поддержку - как финансовую, так и в виде закупки нового оборудования. Приобретаются защитные средства для медиков, создается резерв лекарственных препаратов, развертываются дополнительные инфекционные койки", - сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона.

Власти также обеспечивают медикам бесплатный проезд и стараются помочь тем медработникам, у кого есть дети. Например, губернатор Брянской области Александр Богомаз предложил уделить особое внимание созданию условий для присмотра за детьми медиков, а также распорядился размещать медиков, которые работают с инфицированными пациентами, на базе отдыха Сосновый бор. В Ленинградской области для медиков, а также для сотрудников Роспотребнадзора и работников ветеринарной службы, которые участвуют в дезинфекции, в регионе ввели бесплатный проезд на общественном транспорте.

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2923 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.