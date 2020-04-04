Дагестан получил около 500 млн рублей на коечный фонд и оплату работы врачей

МАХАЧКАЛА, 4 апреля. /ТАСС/. Республика Дагестан получила около 500 млн рублей на оплату работы медицинских работников и коечный фонд. Об этом сообщил глава региона Владимир Васильев в пятницу на совещании в режиме видеоконференцсвязи с руководителями городов и районов Дагестана.

Власти Дагестана с 1 апреля ввели режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Соответствующий указ подписал Владимир Васильев 31 марта.

"Наша задача - не дать тем, кто прилетел, инфицировать наших жителей. <…> Очень сложная задача. Нам поступило около 500 млн рублей на коечный фонд и оплату работы врачей. Я хочу поблагодарить глав районов и городов, потому что в результате ответственного и эффективного ведения дел удалось увеличить наш потенциал", - приводятся на сайте главы Дагестана слова Васильева. Он отметил, что некоторые из прибывших нарушают режим самоизоляции и контактируют с другими людьми.

Поддержка бизнеса

Глава Дагестана, как сообщается, "особое внимание обратил также на тему поддержки промышленности и бизнеса в это непростое время". "В России определено свыше 600 жизненно важных предприятий, у нас есть их филиалы. Но мы также определим важные для региона предприятия и будем их поддерживать. Если мы сейчас будем помогать бизнесу, бизнес выживет и в будущем поможет нам", - сказал Васильев.

Он отметил, что многие районы имеют аграрную экономику. "Мы ее должны в этом году не то, что сохранить, а мы ее обязаны развивать. Недавно был подготовлен указ, который полностью направлен на поддержку бизнеса. В результате более 1 млрд [рублей] - выпадающие доходы для нашего бюджета. При том, что направляются деньги из федерального центра, в нашем бюджете также заложены средства, чтобы поддержать бизнес в тяжелой ситуации. Все предприятия, которые могут в этом году запуститься и создать рабочие места, будут поддержаны", - сказал Васильев.

Руководитель региона добавил, что сейчас "надо перестраховываться". "Каждый из нас должен иметь дублера, не все должны работать. В администрации главы и правительства [Дагестана] работают чуть больше 30%, остальные - на удаленном доступе. Вы со своими специалистами должны оценить санитарно-эпидемиологическую обстановку в своих районах. После совместно с санитарным врачом, органами внутренних дел и другими структурами принять решение о ситуации, какой режим будете вводить на своей территории", - сказал он.

Владимир Васильев также добавил, что власти региона "с пониманием отнесутся к тем, кто сейчас ведет сельскохозяйственные работы, у кого работают все системы жизнеобеспечения". "Более того, скажу, что мы не останавливали работу в сфере строительства, дорожной отрасли, а также работу предприятий, выполняющих важные задачи. Я на себя беру ответственность за это. Но при этом должен быть обеспечен порядок работы, чтобы больные не заражали здоровых. Ваши решения должны быть тщательно просчитаны, чтобы не нанести вреда людям", - обратился Васильев к главам муниципалитетов.

Коронавирус в Дагестане

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора в пятницу, в Дагестане 25 заразившихся новой коронавирусной инфекцией, за последние сутки новых случаев заражения коронавирусом в регионе не выявлено. За период обследования, предварительно, новый коронавирус диагностирован у 41 человека, в том числе у четырех человек старше 65 лет. Всего за период мониторинга обследован на новый коронавирус 1 961 человек. На карантине находятся 966 человек, сообщили в ведомстве.

В России по состоянию на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2 923). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека, вечером штаб сообщил о смерти еще четырех пациентов в Москве. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.