{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Дагестан получил около 500 млн рублей на коечный фонд и оплату работы врачей

Глава региона Владимир Васильев обратил особое внимание на тему поддержки промышленности и бизнеса

МАХАЧКАЛА, 4 апреля. /ТАСС/. Республика Дагестан получила около 500 млн рублей на оплату работы медицинских работников и коечный фонд. Об этом сообщил глава региона Владимир Васильев в пятницу на совещании в режиме видеоконференцсвязи с руководителями городов и районов Дагестана.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Власти Дагестана с 1 апреля ввели режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Соответствующий указ подписал Владимир Васильев 31 марта.

"Наша задача - не дать тем, кто прилетел, инфицировать наших жителей. <…> Очень сложная задача. Нам поступило около 500 млн рублей на коечный фонд и оплату работы врачей. Я хочу поблагодарить глав районов и городов, потому что в результате ответственного и эффективного ведения дел удалось увеличить наш потенциал", - приводятся на сайте главы Дагестана слова Васильева. Он отметил, что некоторые из прибывших нарушают режим самоизоляции и контактируют с другими людьми.

Поддержка бизнеса

Глава Дагестана, как сообщается, "особое внимание обратил также на тему поддержки промышленности и бизнеса в это непростое время". "В России определено свыше 600 жизненно важных предприятий, у нас есть их филиалы. Но мы также определим важные для региона предприятия и будем их поддерживать. Если мы сейчас будем помогать бизнесу, бизнес выживет и в будущем поможет нам", - сказал Васильев.

Он отметил, что многие районы имеют аграрную экономику. "Мы ее должны в этом году не то, что сохранить, а мы ее обязаны развивать. Недавно был подготовлен указ, который полностью направлен на поддержку бизнеса. В результате более 1 млрд [рублей] - выпадающие доходы для нашего бюджета. При том, что направляются деньги из федерального центра, в нашем бюджете также заложены средства, чтобы поддержать бизнес в тяжелой ситуации. Все предприятия, которые могут в этом году запуститься и создать рабочие места, будут поддержаны", - сказал Васильев.

Руководитель региона добавил, что сейчас "надо перестраховываться". "Каждый из нас должен иметь дублера, не все должны работать. В администрации главы и правительства [Дагестана] работают чуть больше 30%, остальные - на удаленном доступе. Вы со своими специалистами должны оценить санитарно-эпидемиологическую обстановку в своих районах. После совместно с санитарным врачом, органами внутренних дел и другими структурами принять решение о ситуации, какой режим будете вводить на своей территории", - сказал он.

Владимир Васильев также добавил, что власти региона "с пониманием отнесутся к тем, кто сейчас ведет сельскохозяйственные работы, у кого работают все системы жизнеобеспечения". "Более того, скажу, что мы не останавливали работу в сфере строительства, дорожной отрасли, а также работу предприятий, выполняющих важные задачи. Я на себя беру ответственность за это. Но при этом должен быть обеспечен порядок работы, чтобы больные не заражали здоровых. Ваши решения должны быть тщательно просчитаны, чтобы не нанести вреда людям", - обратился Васильев к главам муниципалитетов.

Коронавирус в Дагестане

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора в пятницу, в Дагестане 25 заразившихся новой коронавирусной инфекцией, за последние сутки новых случаев заражения коронавирусом в регионе не выявлено. За период обследования, предварительно, новый коронавирус диагностирован у 41 человека, в том числе у четырех человек старше 65 лет. Всего за период мониторинга обследован на новый коронавирус 1 961 человек. На карантине находятся 966 человек, сообщили в ведомстве.

В России по состоянию на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2 923). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека, вечером штаб сообщил о смерти еще четырех пациентов в Москве. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Васильев, Владимир АбдуалиевичРоссияСКФОПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Власти США рекомендуют американцам носить тканевые маски для защиты от коронавируса
Подчеркивается, что совет носит необязательный характер
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС