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Эксперт: употребление продуктов с антибиотиками может привести к устойчивости к ним

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Наличие антимикробных препаратов в продуктах, которые мы употребляем, в частности, к птице, может привести к развитию устойчивости к антибиотикам. Однако в России требования к качеству таких продуктов очень высокие, поэтому шанс заполучить антибиотикорезистентность таким путем крайне мала, сообщил ТАСС член-корреспондент РАН, ректор Смоленского государственного медицинского университета, главный внештатный специалист по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Минздрава РФ Роман Козлов.

"Потенциально да, [употребление антибиотиков с пищевыми продуктами может привести к устойчивости к ним], но это не проблема для нашей страны. В РФ и странах ЕС очень жесткие требования по остаточным концентрациям антибиотиков в пищевых продуктах, поэтому в целом по стране те пищевые продукты, которые мы потребляем, достаточно безопасны с точки зрения содержания остаточных концентраций антибиотиков", - рассказал эксперт.

Козлов пояснил, что наиболее актуальной во всем мире эта проблема была в 160-70-х годах 20 века, когда производители поняли, что, если бройлеру дать пищевые добавки с антибиотиками, он быстро набирает массу. После, когда стало понятно, что такие добавки могут влиять на человека и вырабатывать резистентность к микробным препаратам у людей, Евросоюз и Россия запретили их применение. Однако в США данная проблема все еще сохраняется. "В США, где очень жестко регулируется использование антибиотиков у людей, разрешено применение антимикробных препаратов в качестве стимуляторов роста у животных", - рассказал он.

По данным ООН, 700 тыс. человек ежегодно умирают от инфекций, вызванных микробами, которые стали невосприимчивыми к действию лекарственных препаратов. По прогнозам ученых, к 2050 году эти цифра может достичь 10 млн человек.

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