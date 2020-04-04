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Пандемия коронавируса нового типа

Глава Мосгордумы не подтвердил информацию о коронавирусе у своего заместителя

Алексей Шапошников считает некорректным комментировать диагноз Степана Орлова

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Заместитель председателя Московской городской думы Степан Орлов пребывает на домашнем лечении, его диагноз не афишируется. Об этом сообщил ТАСС в субботу председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Ранее Telegram-каналы написали, что у Орлова якобы подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции.

"Степан Владимирович [Орлов] находится дома с начала прошлой недели. Все необходимые медицинские мероприятия проведены. Диагноз комментировать, считаю, некорректно. Знаю точно, что идет на поправку. Сегодня с ним проводили видеоконференцию. Выйдет на работу, захочет - расскажет (о диагнозе)", - сказал Шапошников.

1 апреля он сообщал, что результаты анализов на коронавирус у всех депутатов Московской городской думы отрицательные.

В России по состоянию на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2 923). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека, вечером штаб сообщил о смерти еще четырех пациентов в Москве. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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