Седьмой Ил-76 с помощью для борьбы с коронавирусом вылетел из России в Сербию

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Седьмой Ил-76 ВКС России с военными специалистами и оборудованием для борьбы с коронавирусной инфекцией вылетел в Сербию с аэродрома Чкаловский. Об этом сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ.

"Седьмой самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел с аэродрома Чкаловский (Московская обл.) в Республику Сербия для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - сказали в ведомстве.

Доставка помощи ведется с 3 апреля по поручению президента РФ Владимира Путина, который 2 апреля провел телефонные переговоры с главой Сербии Александаром Вучичем. По итогам беседы двух лидеров пресс-служба Кремля сообщила, что Москва предоставит Белграду гуманитарную помощь и направит врачей и специалистов по дезинфекции.

Всего планируется совершить 11 рейсов, самолеты военно-транспортной авиации доставят в Сербию 87 военных медиков (восемь врачебно-сестринских бригад), специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты, специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники.

Согласно последним данным (на 16:00 мск), число случаев заражения коронавирусом в Сербии составило 1 476, количество летальных исходов увеличилось до 39.