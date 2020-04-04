Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован на Фолклендских островах

ТАСС, 4 апреля. Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован на Фолклендских островах. Об этом в пятницу сообщило правительство островов на своей официальной странице в Twitter.

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"Случай заражения новым коронавирусом был подтвержден на Фолклендских островах. Пациент, чей тест на коронавирус оказался положительным, находится в изоляции в больнице", - говорится в сообщении правительства. Уточняется, что состояние инфицированного стабильное.

Ранее власти Великобритании направили на острова медицинский груз, необходимый для борьбы с коронавирусом.

Фолклендские (Мальвинские) острова - архипелаг в юго-западной части Атлантического океана, состоящий из двух крупных островов и более 700 мелких островов и скал, предмет территориального спора Аргентины и Великобритании.