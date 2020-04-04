В США соотечественники разместили у себя 10 россиян после отмены вывозного рейса в РФ

НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Российские соотечественники нашли временное жилье примерно для 10 граждан РФ, которые не смогли вылететь из аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке после отмены рейсов в Москву. Об этом сообщил в пятницу ТАСС представитель генерального консульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский.

"Сейчас уже около 10 размещены, и эта цифра будет расти, то есть люди выражают готовность помочь", - сказал он. Дипломат уточнил, что поддержку оказали Координационный совет организаций российских соотечественников США и объединение "Русская молодежь Америки". Они, в частности, опубликовали в социальных сетях призыв к выходцам из РФ разместить пассажиров у себя дома.

Ранее ожидалось, что в пятницу вывозным рейсом в Москву вернутся около 250 россиян. Как заявил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, международные рейсы, которые вывозят граждан РФ домой, будут остановлены с 4 апреля. Отменен был и вылет из Нью-Йорка.

В аэропорту имени Джона Кеннеди в настоящее время находятся несколько десятков россиян. Они по большей части приехали в США на работу, в туристических целях, а также для посещения родственников. В беседе с корреспондентом ТАСС многие из россиян отмечали, что им негде остановиться в США. Они опасаются, что ночевать придется в аэропорту.

Несколько пожилых россиян сообщили, что у них заканчиваются запасы необходимых лекарств. Часть граждан РФ находится в зале ожидания в масках и перчатках. Многие соотечественники крайне обеспокоены тем, что могут заразиться в Нью-Йорке коронавирусом. Крупнейший мегаполис США является сейчас одним из основных очагов распространения инфекции в стране. В штате Нью-Йорк, на территории которого находится одноименный город, выявлено уже около 102 тысяч случаев заражения, зафиксировано почти 3 тыс. летальных исходов.