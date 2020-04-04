Власти Нью-Йорка набирают докторов-добровольцев для борьбы с коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля. /ТАСС/. Власти города Нью-Йорка набирают среди жителей докторов-добровольцев, готовых работать в больницах и помогать бороться с коронавирусом. В пятницу все жители Нью-Йорка получили соответствующие текстовые сообщения.

В нем предлагается перейти на официальный сайт правительства города, на котором доктора, медсестры и практикующие специалисты, желающие помочь, могут оставить заявку. Город также набирает среди жителей обычных волонтеров, готовых помочь Нью-Йорку в этот сложный период. По требованию властей, им должно быть не больше 50 лет, у них не должно быть никаких симптомов респираторных заболеваний и хронических болезней.

"Вниманию всех работников сферы здравоохранения! Город Нью-Йорк ищет медицинских специалистов, обладающих соответствующей лицензией на работу, чтобы поддержать медучреждения, испытывающие дефицит кадров", - говорится в сообщении.

На официальном сайте городского правительства жители Нью-Йорка могут также сообщить о готовности помогать материально или предоставить необходимые средства защиты и другие медицинские принадлежности для борьбы с эпидемией, в которых сфера здравоохранения испытывает сильную потребность.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил в пятницу, что следующая неделя будет для города наиболее тяжелой за все время, прошедшее с начала пандемии нового коронавируса. По его словам, город в ближайшее время рискует израсходовать запас аппаратов искусственной вентиляции легких и уже со следующей недели больницы начнут испытывать острую нехватку специалистов.

В Нью-Йорке, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, зафиксированы более 57 тыс. случаев заражения, умерли 1 562 человека.