Посольство РФ в США поселит в гостинице 51 россиянина после отмены рейса из Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Посольство РФ в США предоставит возможность остановиться в гостинице 51 россиянину, которые не смогли вылететь в Москву из Нью-Йорка после отмены рейсов. Об этом сообщил в пятницу ТАСС пресс-секретарь посольства России в США Николай Лахонин.

"Посольство решает вопрос с размещением граждан в гостинице. Они будут размещены до понедельника в гостинице на Лонг-Айленде, - сказал он. - Будет заселен 51 человек". Отель находится недалеко от аэропорта имени Джона Кеннеди.