В работе Instagram произошел сбой

ТАСС, 4 апреля. Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в субботу в ряде стран, в том числе в России. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Чаще всего с неполадками Instagram сталкиваются пользователи в США, Нидерландах, Германии, Испании, Великобритании, Франции, Италии, Турции и Бразилии. В РФ о сбоях сообщают жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Большая часть пользователей испытывает проблемы с загрузкой новостной ленты (43%), у 28% возникают трудности с размещением контента, 27% пользователей жалуются на проблемы с публикацией историй.