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Пандемия коронавируса нового типа

Церемония открытия Года российско-японских межрегиональных обменов перенесена

Она должна была пройти в префектуре Хоккайдо в мае

ТОКИО, 4 апреля. /ТАСС/. МИД Японии сообщил в субботу о том, что церемония открытия Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов, которая должна была пройти в японской префектуре Хоккайдо в мае, перенесена на неопределенный срок из-за коронавируса.

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"Обе стороны договорились координировать организацию церемонии открытия Года межрегиональных обменов на Хоккайдо в первой половине этого года. Однако, учитывая текущую ситуацию с распространением коронавируса, было трудно осуществить подготовку в указанные сроки, и мы пришли к согласию по поводу того, что церемонию нужно перенести на удобное для Японии и России время", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

"Новые сроки проведения будут скорректированы в том числе на основе обстоятельств, связанных с коронавирусом", - отмечает МИД. На данном этапе место проведения церемонии менять не планируется, сообщает ведомство.

Договоренность о проведении Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов была достигнута по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Осаке в июне 2019 года. Тогда российский лидер выразил уверенность, что Год межрегиональных обменов позволит придать новое качество многоплановому сотрудничеству субъектов РФ с префектурами Японии, что будет способствовать укреплению дружбы и сотрудничества двух стран.

В Японии сейчас зафиксировано около 3,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, включая 712 пассажиров и членов экипажа лайнера Diamond Princess . Число летальных исходов составляет 88.

Теги
ЯпонияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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