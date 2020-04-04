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Пандемия коронавируса нового типа

В ведущей больнице Алеппо открыли спецотделение для заразившихся коронавирусом

Общее число инфицированных в Сирии - 16, на начало апреля зафиксированы две смерти

АЛЕППО /Сирия/, 4 апреля. /ТАСС/. Специальное отделение для заразившихся коронавирусной инфекцией открылось в Университетском госпитале - одном из крупнейших медучреждений Алеппо. Там начали принимать местных жителей с симптомами болезни.

По данным Минздрава, общее число инфицированных в стране составляет 16 человек, на начало апреля зафиксированы две смерти. В Сирии введен комендантский час, прекращено транспортное сообщение между провинциями, отменены занятия в образовательных учреждениях, приостановлена работа большинства госучреждений, закрыты рынки, магазины (за исключением продуктовых), фирмы по обслуживанию населения, социальные и культурные ассоциации. Введен запрет на проповеди и молитвы в мечетях. Сирия приостановила авиасообщение, закрыла сухопутные границы.

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"У нас уже готовы 50 коек для больных коронавирусом. Также мы подготовили 18 аппаратов для искусственной вентиляции легких. Пока в Алеппо нет ни одного случая заболевания, но мы должны быть готовы к худшему варианту развития событий", - сказал журналистам врач Мунаф Шарбаджи.

На входе в специальное отделение пациенту измеряют температуру, далее его принимает врач. "Это обычная проверка, мы так проверяем пациентов с жалобами на кашель и высокую температуру. Если есть подозрение на коронавирус - мы изолируем человека и отправляем его на карантин", - пояснил врач спецотделения Имад Идрис.

При подозрении на заражением коронавирусной инфекцией анализы отправляют в Дамаск для подтверждения. Пациентов с подозрением на коронавирус определяют в карантинное отделение, где с ними работают врачи в защитных костюмах. Пока в этом отделении всего несколько человек, они ожидают результатов тестов. Аналогичные отделения создают в других медучреждениях Сирии, некоторые полностью перепрофилируют под размещение зараженных коронавирусом.

Теги
СирияПандемия коронавируса нового типа
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