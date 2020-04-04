Военные РФ провели дезинфекцию еще четырех пансионатов для пожилых в Ломбардии

ОБЛАСТЬ ЛОМБАРДИЯ /Италия/, 4 апреля. /ТАСС/. Российские военные специалисты продезинфицировали еще четыре пансионата для пожилых людей, расположенные в области Ломбардия на севере Италии. Об этом в субботу журналистам сообщили в Минобороны РФ.

"3 апреля российские военные специалисты провели полную дезинфекцию и санитарную обработку в четырех пансионатах для пожилых людей в населенных пунктах Ломбардии к западу от г. Бергамо. <...> Аэрозольными дезинфицирующими растворами обработаны все внутренние помещения и прилегающие территории лечебных учреждений", - проинформировали в ведомстве. Речь идет о пансионатах, расположенных в коммунах Вилла-д'Адда, Сан-Пеллегрино-Терме, Вилла-д'Альме, Цоньо.

Всего российские военные врачи-эпидемиологи и специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны РФ совместно с итальянскими военными специалистами продезинфицировали 24 пансионата для пожилых людей в населенных пунктах Ломбардии. Обработано 29 зданий и сооружений, более 119 тыс. кв. метров внутренних помещений и свыше 13 тыс. кв. метров дорог с твердым покрытием, уточнили в министерстве. Кроме того, выработаны рекомендации для руководства и медицинского персонала пансионатов по поддержанию противоэпидемического режима и недопущения распространения инфекции.

Как ранее сообщало Минобороны, 6 апреля российские и итальянские медицинские бригады планируют начать совместную работу по приему и лечению людей с коронавирусной инфекцией в полевом госпитале в Бергамо. Там будут работать более 200 итальянских и российских специалистов.

21 марта во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте была достигнута договоренность о том, что Москва окажет Риму необходимую помощь в борьбе с коронавирусом. С вечера 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Российские военные специалисты работают в районе города Бергамо (область Ломбардия), одного из наиболее пострадавших от пандемии.