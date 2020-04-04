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Эксперт сообщил, что неправильный прием антибиотиков может сделать болезнь хронической

Кроме того, самолечение может вызвать нежелательные побочные реакции, сообщил главный внештатный специалист по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Минздрава Роман Козлов

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Пренебрежение правилами приема антибиотиков может не только развить антибиотикорезистентность, но и привести к хроническому течению заболевания. Кроме того, самолечение может вызвать нежелательные побочные реакции, сообщил ТАСС член-корреспондент РАН, ректор Смоленского государственного медицинского университета, главный внештатный специалист по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Минздрава РФ Роман Козлов.

"Самой главной проблемой неправильного приема антибиотиков является возникновение устойчивости к антибиотикам у микроорганизмов. Проще говоря, если у микроорганизма, вызывающего инфекцию у пациента, возникла устойчивость, его значительно сложнее уничтожить. В следующий раз ему, возможно, нужно будет назначать другие антибиотики, более дорогие и токсичные, - рассказал он. - Второе - переход инфекций в хроническую форму. Рано прекратили прием, неправильно лечились, и так далее, - инфекция переходит в хроническую форму".

Кроме того, антибиотики обладают нежелательными побочными реакциями, поэтому назначать их должен только врач, особенно, если пациент параллельно принимает еще какие-то препараты. "Недопустима ситуация, когда самостоятельно пациент посмотрел в интернете, выбрал антибиотик и обратился к фармацевту без наличия рецепта. Назначение антибиотика всегда было и должно оставаться эксклюзивной прерогативой врача. Врач оценивает целостную картину заболевания, аллергологический анамнез пациента, предшествующий прием антимикробным препаратов, и лекарства, которые получает пациент по поводу других заболеваний", - отметил эксперт.

Самопроизвольное прекращение приема антибиотиков до срока окончания лечения, назначенного врачом, также может привести к устойчивости. "Сначала человеку становится лучше - он благодаря антибиотику снижает общую микробную массу, но остаются самые устойчивые. Соответственно они через какое-то количество времени могут восстановить свою популяцию", - пояснил Козлов.

Проблема устойчивости к антибиотикам

По данным ООН, 700 тыс. человек ежегодно умирают от инфекций, вызванных микробами, которые стали невосприимчивыми к действию лекарственных препаратов. По прогнозам ученых, к 2050 году эти цифра может достичь 10 млн человек. "Устойчивость к антибиотикам - это неизбежный биологический феномен. Наша задача, чтобы она не развивалась и не распространялась слишком быстро", - сказал Козлов.

Проблема антиобиотикорезистентности еще заключается в том, что антимикробных препаратов не так много, а создание новых является очень сложным процессом, и при этом, не совсем выгодным для фармацевтических компаний. "Стоимость разработки любого лекарственного средства составляет примерно $1 млрд. Фармкомпаниям проще разрабатывать другие лекарства, которые люди используют чаще и спрос больше, чем на антибиотики, которые мы используем курсами, и к ним будет возникать устойчивость. Например, антидепрессанты, которые пациент должен принимать практически пожизненно", - пояснил эксперт Минздрава.

По его словам, для того, чтобы антибиотик стал прибыльным для фармкомании, требовалось порядка 23 лет, поэтому скорость их создания и количество резко снизилось за последние десятилетия. Козлов отметил, что в России для стимулирования производителей разработано много различных мер. В частности, программы по развитию фармацевтической и медицинской промышленности "Фарма -2020", "Фарма- 2030", компании-производители получают налоговые льготы, а также им предоставляется право удлинения патентной защиты на другие препараты, которые они сами выбирают. "Программ очень много, но без государственной поддержки проблему эту не решить", - заключил специалист.

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