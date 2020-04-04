Кадыров поручил добиться снижения арендной платы за жилье в Чечне

ТАСС, 4 апреля. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил оперативному штабу по недопущению распространения коронавирусной инфекции в регионе проработать вопрос о снижении владельцами арендной платы за жилье. Об этом сам Кадыров написал в субботу на своей странице в сети "ВКонтакте".

"Я поручил проработать вопрос снижения собственниками жилья арендной платы за сдаваемые квартиры", - сообщил он.

Кроме того, Кадыров подчеркнул, что особое внимание в Чечне уделяется теме весенних полевых работ. "На особом контроле вопрос весенних работ. Ни один участок не должен остаться не засеянным", - добавил глава республики.

Всего в регионе 10 подтвержденных случаев коронавируса. Два пациента находятся в тяжелом состоянии. В среду в Грозном умерла зараженная коронавирусом женщина 1938 года рождения.

Чеченская Республика с 5 апреля приостанавливает движение всех видов транспорта, включая поезда и самолеты, через административные границы. Мера принята для борьбы с распространением коронавируса. Выехавшим из Чечни жителям рекомендовано вернуться в регион до воскресенья. Кадыров также заявил, что с 3 апреля в регионе введен режим "стоп движение" с 20:00 до 8:00 для транспорта и пешеходов во всех населенных пунктах. Глава республики объяснил это тем, что по вечерам и ночью специальная техника обрабатывает улицы дезинфицирующим раствором.

В России по состоянию на 3 апреля было зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2 923). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск 3 апреля, умерли 34 человека, вечером штаб сообщил о смерти еще четырех пациентов в Москве. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.