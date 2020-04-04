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Пандемия коронавируса нового типа

В Забайкалье зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией

Женщина прилетела в регион из Москвы

ТАСС, 4 апреля. Власти Забайкальского края в субботу заявили о первом случае заражения коронавирусной инфекцией на территории региона. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе краевого правительства.

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"Подтверждено наличие коронавирусной инфекции у жительницы Забайкальского края. <...> Положительный результат на наличие вируса пришел 4 апреля", - сказали в пресс-службе.

По информации областных властей, заболевшая женщина прибыла в регион в начале недели самолетом из Москвы. Сейчас она находится под наблюдением в больнице. После прилета женщина строго соблюдала режим самоизоляции, ни с кем не контактировала, находилась дома в кругу семьи из двух человек. У них также взяты анализы на наличие коронавируса. Пассажиры рейса, на котором женщина прибыла, находятся под наблюдением.

"Это первый случай коронавируса в регионе", - уточнил ТАСС заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев. В связи с выявлением заражения у женщины он поручил провести медицинские исследования у работников приграничных и транспортных служб.

Ранее краевые власти сообщали ТАСС о том, что в Забайкалье с 31 марта действует режим полной самоизоляции из-за пандемии. Помимо этого, в регионе действует запрет до 6 апреля на розничную продажу алкоголя. Решение было принято, так как из-за режима самоизоляции увеличилось количество правонарушений, совершенных на фоне приема алкоголя.

Теги
РоссияЗабайкальский крайПандемия коронавируса нового типа
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