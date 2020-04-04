В Китае почтили молчанием память жертв пандемии

ПЕКИН, 4 апреля. /ТАСС/. Жители Китая и проживающие в стране иностранцы почтили в субботу молчанием память жертв пневмонии и тех, кто погиб в ходе борьбы с эпидемией нового коронавируса, спасая жизни других. Траурную паузу, длившуюся три минуты, поддержала вся страна, включая высшее руководство КНР во главе с председателем Си Цзиньпином.

Вместе с китайским лидером на территории правительственной резиденции "Чжуннаньхай" в центре Пекина в церемонии памяти по умершим приняли участие премьер Госсовета Ли Кэцян, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган страны) Ли Чжаньшу, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Ян, глава центра политических исследований при ЦК КПК Ван Хунин, глава Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи, первый вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн и вице-председатель КНР Ван Цишань. Ровно в 10:00 по местному времени (05:00 мск) прозвучали траурные сирены. Присутствующие члены Коммунистической партии Китая и государственных учреждений склонили головы в знак глубокой скорби.

4 апреля в КНР объявлен общенациональный траур, запрещены все увеселительные общественные мероприятия. Изображения на главных страницах сайтов большинства ведомств и госучреждений Китая, а также национальных СМИ на сутки переведены в черно-белый режим. По всей стране приспущены флаги, в том числе на территории дипломатических миссий.

Согласно официальным данным, число заразившихся коронавиурсом в КНР с декабря прошлого года составило более 81,6 тыс. человек, официальный показатель смертности от заболевания достиг 4% (умерли более 3,3 тыс. инфицированных).