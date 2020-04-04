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Пандемия коронавируса нового типа

В США часть заключенных переведут под домашний арест из-за коронавируса

По данным агентства Reuters, на данный момент заражены 91 заключенный и 50 сотрудников из 122 тюрем США

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Генеральный прокурор США Уильям Барр в пятницу поручил Федеральному бюро тюрем США переводить заключенных из мест лишения свободы под домашний арест из-за угрозы распространения нового коронавируса.

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"Вам поручено перевести под домашний арест после 14-дневного карантина всех заключенных, которые, на ваш взгляд, являются подходящими кандидатами для такого отбывания наказания", - приводит текст поручения генпрокурора агентство Reuters.

По его данным, это распоряжение в первую очередь коснется преступников, которые содержатся в тюрьмах в Элктоне (штат Огайо) и Данберри (штат Коннектикут), так как там сложилась наиболее серьезная ситуация с распространением нового коронавируса. Как сообщило агентство, на данный момент 91 заключенный и 50 сотрудников 122 тюрем США заражены коронавирусом.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксированы более 277 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 7 тыс. человек.

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СШАПандемия коронавируса нового типа
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