В четырех муниципалитетах Якутии возобновят продажу алкоголя

ЯКУТСК, 4 апреля. /ТАСС/. Продажа алкоголя в четырех муниципалитетах Якутии, где введен режим полной самоизоляции, возобновится с 6 апреля с ограничением времени. Об этом сообщил на брифинге в субботу глава республики Айсен Николаев.

В Якутии с 31 марта продажа алкоголя была полностью прекращена в нескольких муниципальных образованиях, где действует режим самоизоляции для населения в связи с пандемией коронавирусной инфекции: в городе Якутске, Нерюнгринском районе, Мирнинском районе и городском округе Жатай. Как ранее сообщил Николаев, запрет на продажу алкоголя был введен после всплеска преступности, сопровождаемого ростом продажи спиртного в два раза.

"По так называемому "сухому закону": после писем Минпромторга и с учетом того, что у нас на длительный срок нерабочие дни [продлены] до конца апреля, мы приняли решение по республике продажу алкоголя разрешить, но ограничить время - с 14:00 до 18:00 (ранее продажа осуществлялась с 14:00 до 20:00)", - сказал Николаев.

Он отметил, что соответствующее решение вступит в силу с 6 апреля. Также в Якутске принято решение о возобновлении движения общественного транспорта в дневное время, но, как отметил глава региона, с интервалом в один час.

"Хочу отметить генерального директора компании "Алроса" Сергея Иванова, который продал половину принадлежащих ему лично акций компании "Алроса". Свыше 18,5 млн рублей сейчас [он] направляет на решение задач по оснащению учреждений Мирнинского района: закупки медикаментов, средств индивидуальной защиты, медицинского оборудования", - добавил Николаев.