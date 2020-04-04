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Пандемия коронавируса нового типа

Глава МИД КНР предостерег от конфликтов из-за поставок товаров для борьбы с коронавирусом

По словам главы ведомства Ван И, китайские компании постоянно наращивают производство медицинской продукции, в которой нуждаются многие государства

ПЕКИН, 4 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора со своим германским коллегой Хайко Маасом предостерег от нагнетания в условиях пандемии конфликтных ситуаций, связанных с качеством поставок медицинской продукции китайскими компаниями в другие страны. Об этом сообщил в субботу МИД КНР.

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"Китайская сторона постоянно уделяет пристальное внимание обеспечению качества экспортируемой продукции, мы применяем строгие меры контроля, - приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства. - Все заинтересованные участники [торгового процесса] должны, руководствуясь фактами, на равноправной основе устранять единичные разногласия, которые возникают в процессе закупок [импортируемой из КНР] продукции. Любые действия, направленные на подрыв имиджа этих товаров, отрицательно отразятся на борьбе с коронавирусом".

По словам главы МИД КНР, китайские компании постоянно наращивают производство медицинской продукции, в которой нуждаются многие государства. Он также выразил надежду, что Берлин обеспечит безопасность граждан Китая, находящихся на территории ФРГ, в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

"КНР готова усилить сотрудничество с Германией и совместными усилиями бороться с коронавирусом. Сообща мы также можем оказывать содействие другим странам, нуждающимся в поддержке", - подытожил Ван И.

Согласно данным на вечер пятницы, число заразившихся коронавирусом в ФРГ превысило 85 тыс. человек, из них более 1,1 тыс. умерли, выздоровели около 24 тыс.

Теги
ГерманияКитайПандемия коронавируса нового типа
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