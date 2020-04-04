Доступ в международный аэропорт Магадана ограничат из-за распространения коронавируса

ТАСС, 4 апреля. Руководство международного аэропорта Магадан (Сокол) в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции приняло решение с 6 апреля закрыть доступ в здание аэровокзала. Запрет не будет распространяться на сотрудников аэропорта, улетающих и прилетающих пассажиров, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе воздушной гавани Магаданской области.

"В здание аэровокзала будет открыт доступ только для пассажиров, вылетающих из аэропорта и прилетающих в аэропорт непосредственно в день вылета или прилета, а также персонала предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории аэропорта", - сообщили в пресс-службе.

По данным аэропорта, при запуске в здание пассажиры будут проверяться по наличию документов, подтверждающих перелет: паспорт, маршрутная квитанция в бумажной или электронной форме либо посадочный талон.

На сегодняшний день в Магаданской области официально зарегистрирован только один случай заражения коронавирусной инфекцией. С 1 апреля в регионе действует режим самоизоляции, согласно которому жители не должны покидать места проживания (пребывания). Исключения делаются для выгула домашних животных недалеко от дома, следования к месту работы в организациях, чья деятельность не приостановлена, получения экстренной медицинской помощи, выноса мусора и приобретения продуктов и товаров первой необходимости.