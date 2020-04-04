Россия завершила доставку врачей и специалистов по дезинфекции в Сербию

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России завершили переброску военных специалистов и необходимого оборудования в Сербию для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией. Последний, 11-й самолет Ил-76 прибыл на аэродром Батайница, расположенный в 20 км северо-западнее Белграда. Об этом сообщили в субботу в Министерстве обороны РФ.

"ВКС России завершили операцию по переброске в Республику Сербия российских военных специалистов, необходимого оборудования и техники для оказания помощи Сербии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Для этих целей экипажами военно-транспортных самолетов Ил-76 ВКС России совершено всего 11 самолето-рейсов с аэродрома Чкаловский (Московская область) на аэродром Батайница", - проинформировали в ведомстве.

Самолеты ВКС оперативно доставили в Сербию 87 военнослужащих Минобороны РФ, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники.

В МО РФ добавили, что в субботу в Белграде на базе военно-медицинской академии сербского военного ведомства пройдет совещание с участием представителей Минздрава и Минобороны Сербии, на встрече "будут определены наиболее приоритетные объекты для работы российских военных специалистов и прибывшей техники".

В пятницу на аэродроме Батайница состоялись первые консультации российских и сербских военных специалистов по определению возможных районов применения прибывшей в Сербию российской помощи, указали в Минобороны. "Было предложено использовать российские врачебно-сестринские бригады в населенных пунктах Республики Сербия с наиболее сложной эпидемиологической обстановкой - Белград, Чуприя, Валево, Нови-Сад, Ниш, Крагуевац, Кикинда. Специалистов войск РХБ-защиты Минобороны России планируется задействовать для дезинфекции военного городка в городе Бачка-Топола, где в настоящее время выявлены случаи заболевания коронавирусом сербских военнослужащих", - сообщили в министерстве.

Помощь Сербии

Доставка помощи велась с 3 апреля по поручению президента РФ Владимира Путина, который 2 апреля провел телефонные переговоры с главой Сербии Александаром Вучичем. По итогам беседы двух лидеров пресс-служба Кремля сообщила, что Москва предоставит Белграду гуманитарную помощь и направит врачей и специалистов по дезинфекции.

Согласно последним данным (на 16:00 мск 3 апреля), число случаев заражения коронавирусом в Сербии составило 1476, количество летальных исходов увеличилось до 39.

Ранее РФ начала операцию по оказанию помощи Италии в борьбе с коронавирусом. С 22 по 25 марта на Апеннины 15 самолетами ВКС были доставлены вирусологи, эпидемиологи и медики, а также оборудование для дезинфекции.