{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Врач-сомнолог призвал отказаться от будильника в период самоизоляции

Александр Калинкин отметил, что использование будильника, особенно звукового, приводит к хроническому недосыпанию

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Период самоизоляции может быть полезен людям, чтобы определить свою норму сна и отказаться от использования будильника, что, в свою очередь, улучшит качество ночного отдыха. Об этом ТАСС заявил руководитель Центра медицины сна Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, врач-сомнолог Александр Калинкин.

"Главный совет - это не пользоваться будильником, особенно в нынешней ситуации, потому что у человека практически нет срочных дел, ему не надо утром куда-то бежать. Надо привести свой сон к норме так, чтобы пробуждение было естественным", - отметил Калинкин. По его словам, использование будильника, особенно звукового, приводит к хроническому недосыпанию, "что влияет не только на самочувствие и качество жизни, но даже на активность генома".

На эту тему
Изоизоляция: новый флешмоб для скучающих на карантине

В свою очередь, продолжительность сна находится в зависимости с устойчивостью к вирусным инфекциям.

"Я не могу сказать, что это относится к данному типу коронавируса, с которым мы сейчас имеем дело, потому что у него очень большая контагиозность - вероятность заражения от других людей, - заметил Калинкин. - Но по другим вирусам острых респираторных заболеваний есть зависимость: риск заболевания у человека, который спит более семи часов, в сравнении с тем, кто спит менее пяти часов, снижается на 250%".

Спать в меру

В период вынужденной паузы или работы из дома у многих появилась возможность изучить свой сон. "У большого количества людей, особенно молодых и активно работающих, имеется хроническая депривация сна, то есть недосыпание в течение многих месяцев, иногда лет, - говорит сомнолог. - В такой период "расслабленного бодрствования" у некоторых может увеличиться продолжительность сна, потому что она стремится к норме. Самое время узнать ее".

Определить свою норму несложно. "В течение недели человек, который раньше не отдыхал, отоспался, и продолжительность сна, после которого он встает и чувствует себя энергичным, отдохнувшим, с хорошим настроением, - это и есть его норма", - пояснил Калинкин. Она индивидуальна, и у лиц старше 18 лет составляет от семи до девяти часов, но допустимы и границы на уровнях шести и 10 часов.

"Недавно статистические данные показали, что в среднем люди стали ложиться и засыпать на 30 минут раньше, что очень хорошо, ведь у большинства людей имеется сдвиг фазы засыпания на поздние часы. Так что более ранние засыпание и подъем будут благоприятны", - рассказал эксперт.

Важно придерживаться своей нормы. В том числе не проводить лишнее время в кровати по утрам и не предаваться избыточному сну в дневные часы.

"Если человек недосыпает ночью, то компенсация в дневные часы возможна. Но такой сон обязательно должен быть непродолжительным - не более 30 минут, - предупредил врач. - Если же человек "высыпает" свою норму, и еще у него продолжительный дневной сон, то это ухудшит засыпание следующим вечером, у человека может развиться бессонница. Поэтому днем лучше оставаться активным".

Помочь своему сну

У человека есть верный союзник в настройке сна. Это солнце - главный регулятор бодрствования и сна за счет подавления выработки мелатонина в дневные часы.

"Надо стараться днем проводить максимальное количество времени в освещенном солнцем месте, света на улице становится все больше. Понятно, что сейчас большинство из нас находится в квартирах. В этом случае должны быть максимально распахнуты шторы", - говорит Калинкин.

Если по каким-то причинам у человека совсем нет доступа к солнечному свету, то врач-сомнолог рекомендует использовать специальные лампы, которые имитируют солнечный свет. Их экспозиция в утренние часы на протяжении 30-40 минут позволит подавить выработку мелатонина в течение дня.

Здоровому сну поможет также минимизация кофеиносодержащих продуктов, табакокурения и алкоголя. "С алкоголем человек, действительно, может быстрее заснуть, но потом в середине ночи обычно просыпается", - пояснил специалист. "Кофе пить можно, но если это влияет на качество сна, то надо делать выбор, что важнее: качество сна или бодрость в течение часа-двух", - продолжил он.

Однако бывает, что человек спит достаточное по продолжительности время, но остается разбитым и и усталым. "Это говорит о том, что нарушен ночной сон. Это может быть по разным причинам: и патологические формы храпа, и остановки дыхания, и синдром беспокойных ног, и скрежетание зубами, и масса других состояний, которые ухудшают качество сна за счет его прерывания, изменения структуры - становится меньше глубоких стадий сна", - поясняет Калинкин, рекомендуя в таких случаях обращаться за помощью к специалисту - врачу-сомнологу.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
МИД РФ ожидает выделенных средств для работы по заявлениям россиян за рубежом
Речь идет о 500 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС