В США соотечественники собирают средства на нужды россиян, которые не могут вылететь в РФ

"Многим россиянам, которые не смогли улететь, нужна помощь. Было решено создать фонд для сбора средств, чтобы помогать им, скажем, с покупкой еды", - отметила она. По словам собеседницы, деньги также могут направить на оплату гостиниц для граждан РФ, которым сейчас негде остановиться в США.

НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля. /ТАСС/. Члены организаций российских соотечественников начали сбор средств для помощи гражданам РФ, которые не смогли вернуться из США на родину из-за отмены рейсов. Об этом сообщила в пятницу ТАСС председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США Елена Брэнсон.

Как рассказала Брэнсон, сбор средств проводят члены КСОРС, объединения "Русская молодежь Америки", Конгресса русских американцев, представители фонда Кафедрального собора в Сан-Франциско (штат Калифорния) и другие неравнодушные лица с помощью благотворительного целевого сайта GoFundMe, а также путем личных переводов. Как подчеркнула собеседница ТАСС, в первую очередь деньги будут направлены на помощь "в наибольшей степени нуждающимся россиянам".

Ранее ожидалось, что в пятницу вывозным рейсом из Нью-Йорка в Москву вернутся около 250 россиян. Вылет был отменен. Как заявил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, международные рейсы, которые вывозят граждан РФ домой, будут остановлены с 4 апреля.

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что свыше 2 тыс. российских граждан, находящихся на американской территории, сообщили дипломатам о желании вернуться на родину. "По нашим данным, на территории США остались более 2 тыс. российских граждан, изъявивших желание вернуться домой. В новых условиях мы оперативно перестраиваем нашу работу с формирования списков на оказание адресной поддержки особо нуждающимся соотечественникам", - говорится в заявлении Антонова, опубликованном на странице посольства в Facebook.

Ожидание на фоне пандемии

Несколько десятков пассажиров, которые не смогли вылететь, провели в пятницу несколько часов в зале ожидания аэропорта имени Джона Кеннеди. В беседе с корреспондентом ТАСС многие из россиян отмечали, что им негде остановиться в США. Они опасались, что ночевать придется в аэропорту.

Позднее более 20 россиян разместились у живущих в США соотечественников. Кроме того, посольство РФ предоставило возможность остановиться до понедельника в гостинице недалеко от аэропорта 51 россиянину.

Многие соотечественники крайне обеспокоены тем, что могут заразиться в Нью-Йорке коронавирусом. Крупнейший мегаполис США является сейчас одним из основных очагов распространения инфекции в стране. В штате Нью-Йорк, на территории которого расположен одноименный город, выявлено уже свыше 103 тыс. случаев заражения, зафиксировано почти 3 тыс. летальных исходов.