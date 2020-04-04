Власти Таиланда закрывают гостиницы в Хуахине и запрещают выход на улицу без масок

БАНГКОК, 4 апреля. /ТАСС/. Власти провинции Прачуап Кхирикхан в Таиланде, где расположен один из популярных курортных городов Хуахин, приняли решение закрыть все отели. Как говорится в распространенном заявлении губернатора провинции, мера направлена на снижение роста числа заразившихся коронавирусом в регионе.

Согласно документу, будут закрыты все гостиницы за исключением тех, где до сих пор остаются гости. Кроме того, запрещается принимать новых постояльцев. Вместе с тем всем жителям провинции запрещен выход на улицу без маски. В постановлении отмечается, что нарушителям этого пункта указа будет грозить штраф в 20 тыс. батов ($605).

Ранее губернаторы провинций Пхукет и Чонбури приняли решение закрыть гостиницы в подконтрольных им районах. В провинции Чонбури находится курортная Паттайя.

По данным посла РФ в Таиланде Евгения Томихина, до 30 марта посольство получило порядка 20,8 тыс. заявок от российских граждан, которые изъявили желание вернуться на родину на фоне пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер. В Бангкоке и Хуахине на тот момент находились порядка 2 тыс. россиян. Часть из них уже вернулась в Россию. Между тем некоторые российские туристы, которые до сих пор не смогли вылететь в РФ, отправились в том числе в Паттайю, чтобы ожидать вывоза на родину не на территории столичного аэропорта Суваннапхум (Суварнабхуми).

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января. К настоящему моменту общее число инфицированных в королевстве превысило 1,9 тыс., вылечился 581 человек, 19 умерли. С 3 апреля на территории всей страны с 22:00 до 04:00 действует комендантский час. Нарушителям режима будет грозить до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тыс. батов ($1,2 тыс.).