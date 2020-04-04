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Пандемия коронавируса нового типа

В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 205,6 тыс. человек

Всего в стране было проведено более 639 тыс. лабораторных исследований на наличие инфекции

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Более 205,6 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение коронавирусной инфекцией, что на 4,6 тыс. меньше по сравнению с днем ранее. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Роспотребнадзора.

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"Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находились 389 235 человек, по состоянию на 3 апреля 2020 года под контролем остаются 205 612 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, по состоянию на пятницу было проведено более 639 тыс. лабораторных исследований на коронавирус.

В России на 3 апреля зафиксировано 4149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2923). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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